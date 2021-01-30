رصد 127 انتهاكاً حوثياً للهدنة الأممية بالحديدة في 8 ساعات

محمد الفلاح - رصد 127 انتهاكا حوثيا للهدنة الأممية بالحديدة في 8 ساعات

السبت 30 يناير 2021

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الجمعة، عن رصد 127 خرقاً وانتهاكاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة خلال 8 ساعات.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن الخروقات والانتهاكات الحوثية شملت عمليات قصف واستهداف بالأسلحة المختلفة، وتحليق للطائرات المسيّرة.

وأضافت المصادر أن العمليات العدائية للحوثيين استهدفت القرى والأحياء السكنية والطرقات في حيس والتحيتا والجبلية والفازة ومناطق متفرقة جنوب الحديدة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وشنت ميليشيات الحوثي، المدرجة على اللائحة الأميركية للجماعات الإرهابية، الجمعة، قصفا مدفعي استهدف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بمحافظ الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون عيار 120 والقذائف عيار 82 على منازل المواطنين في الأحياء الشمالية لمركز مدينة التحيتا بصورة كثيفة.

وأوضحت المصادر أن حالة من الذعر والرعب سادت في صفوف المواطنين جراء القصف الحوثي المتعمد على منازلهم والذي تهدف الميليشيات فيه لارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين.

وتتصاعد الخروقات والانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية بصورة كبيرة، وتسعى فيها الميليشيات للقضاء على الجهود المبذولة لإحلال السلام في الحديدة، يقابلها صمت أممي وتغاضٍ دولي تجاه الجرائم الحوثية، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.