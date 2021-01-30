الإمارات بالأمم المتحدة: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجديد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا.

وقالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان إن "الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي".

وأكدت لانا زكي نسيبة، ترحيب الإمارات بدعوة مجلس الأمن إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا"، وشددت أن "التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن".

وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي، والأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه.

والخميس الماضي، أغلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، حتى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021.

وكلفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتحقق من أن الترشيحات للسلطة التنفيذية الجديدة تتوافق مع الشروط المعلن عنها.

كما ستعقد جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، في الفترة بين الأول وحتى 5 شباط/فبراير 2021، تحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وباستضافة من حكومة سويسرا الاتحادية.