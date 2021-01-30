محمد الفلاح - القوات المشتركة تشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين بالضالع

السبت 30 يناير 2021

شنت القوات اليمنية المشتركة هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع، ضمن استراتيجية عسكرية لاستنزاف المتمردين وتعميق خسائرهم البشرية والمادية.



وقال بيان لمحور الضالع القتالي، إن وحدات من اللواء الـ6 مقاومة جنوبية نفذت عملية هجومية مباغتة على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية "الحشا" إلى الشمال الغربي من المحافظة الحدودية مع محافظتي تعز وإب.

وذكر البيان أن الهجوم استهدف تحصينات وثكنات مليشيا الحوثي الإرهابية في بلدة الشامرية في قطاع جبهة "بتار" شمال شرقي الحشاء، وخلف عديد قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين.

وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية شنت هجوما مضادا في مسعى للانتقام لخسائرها البشرية، لكن القوات الجنوبية نجحت بعد معارك طاحنة من مضاعفة خسائرها بالإضافة إلى اغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة.

وفي حالة تثبت إفلاس مليشيات الحوثي لتعويض خسائرها بالانتقام من المدنيين العزل في القرى المتاخمة لخطوط التماس، لجأت لقنص طفل في عقده الأول، وأصيب بشكل خطير.

وبحسب ذات المصدر فأن الطفل "عبدالجبار شلال سعيد" أصيب بجروح خطرة أثناء استهدافه من قبل قناص لمليشيات الحوثي أثناء وجوده في مزرع قرب منزل أسرته في بلدة "بتار" بالضالع، وقد تدخلت فرق الإنقاذ لإسعافه إلى أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة "عدن".

والآونة الأخيرة، كبدت غارات التحالف بقيادة السعودية ومعارك طاحنة مع الجيش اليمني والقبائل، مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الجبهات الشرقية للبلاد، محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.