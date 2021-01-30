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الولايات المتحدة تسجل 158598 إصابة مؤكدة و 3993 حالة وفاة بكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:34 صباحًا, 30 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 158,598 إصابة مؤكدة و 3,993 حالة وفاة بفيروس المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصاءاتها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 25,615,268 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 431,619 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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