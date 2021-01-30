شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصيلة كورونا في أمريكا وفرنسا وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 158,598 إصابة مؤكدة و 3,993 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصاءاتها أمس، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 25,615,268 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 431,619 حالة.

فيما تخطى إجمالي وفيات فيروس كورونا في فرنسا حاجز 75 ألفا، أمس الجمعة، بعد أن أعلنت الحكومة تسجيل 820 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 75620.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن أرقام أمس الجمعة، شملت 355 وفاة في المستشفيات مقابل 344 أمس الخميس، و465 وفاة في دور رعاية المسنين والمتقاعدين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت إيطاليا 477 وفاة جديدة و 13574 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية . وأفادت وزارة الصحة الإيطالية أمس, أن حصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 87858، والحصيلة الإجمالية للإصابات 529 ألف حالة.