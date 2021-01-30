شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا الشمالية تتهم «الأوروبي» بممارسة «عمل عدائي» ضدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية، أرلين فوستر، الاتحاد الأوروبي بارتكاب "عمل عدائي" فيما يتعلق بالنزاع حول لقاحات كورونا

وكتبت فوستر على موقع تويتر مساء أمس الجمعة قائلة، إن الاتحاد الأوروبي من خلال تحكمه في صادرات اللقاحات المنتجة في دوله يخلق حدودا صلبة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا ، حيث من المفترض أن يعطل الاتحاد في هذا الصدد بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وأضافت فوستر أن "هذا عمل عدائي لا يصدق" و"إجراء عدواني ومخز"، مبينة أنها ستدعو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتحرك.

ومن خلال بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي اتفقت عليه لندن وبروكسل فإن إيرلندا الشمالية التي تنتمي إلى بريطانيا ترتبط ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتستمر في اتباع قواعد السوق الداخلية للاتحاد.

ويهدف هذا الاتفاق الخاص بأيرلندا الشمالية إلى تجنب وضع حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية و أيرلندا تحسبا لأن يؤدي ذلك إلى اندلاع صراعات قديمة وعنيفة، غير أن ضوابط التصدير بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية تتعارض مع هذا الهدف.