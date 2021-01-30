شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في المغرب.. وتراجع ملحوظ بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الجمعة، تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ارتفاعا من 756 أول أمس ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 469990.

كما أعلنت تسجيل 22 وفاة جديدة ارتفاعا من 17 وفاة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8246.

وأعطى العاهل المغربي أول أمس إشارة البدء لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد أن تلقت البلاد الأسبوع الماضي دفعتين من لقاح استرازينيكا المصنع في الهند ولقاح سينوفارم الصيني.

فيما سجلت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة 589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و48 وفاة وذلك مقابل 521 إصابة و54 وفاة أول أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 164871 حالة من ضمنهم 128800 حالة تم شفاؤها و9217 حالة وفاة".

وكانت مصر قد استهلت يوم الأحد حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).