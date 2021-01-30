شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يعلن مقتل 7 من ميليشيا الحوثي بصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات حرس الحدود اليمنية، أمس الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 7 من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران برصاص قوات الجيش اليمني وتدمير آلياتهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي إن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميسرة التباب السود تعتبر هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة.

وأضاف العباسي إن مدفعية الجيش بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للميليشيات الحوثية بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

على صعيد متصل، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على اتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص ناقلة النفط صافر.

وقال معمر الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ميليشيا الحوثي تراجعت من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها التي تزيد على مليون برميل نفط، والذي كان مقررًا مطلع شهر فبراير المقبل.

وأضاف الأرياني إن «تراجع مليشيا الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط صافر ملفا لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من المخاطر كارثية بيئية واقتصادية وإنسانية ناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة».

وطالب الأرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة ميليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها «منظمة إرهابية».