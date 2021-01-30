صافرات الإنذار تدوي في طهران وتضارب حول الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، إطلاق صافرات الإنذار لسبب غامض غربي العاصمة طهران.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن سماع صوت صافرات الإنذار ممتد غربي طهران، بينما لا يزال سبب الإنذار مجهولا، إلا أن ناشطين تداولوا أنباء عن خلل في رحلات مطار الخميني الدولي بطهران.



وتحدثت أنباء غير رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تغيير طائرة ركاب تركية مسارها فوق أجواء طهران إلى أذربيجان، وسط حديث عن تعطيل مطار العاصمة الإيرانية.

وكشفت وسائل الإعلام، أنه تم إيقاف رحلات مطار الخميني وتحويلها إلى وجهات أخرى، بعد انقطاع الكهرباء عن محيط المطار.

أما على الجانب الرسمي أكد مطار الخميني، أن قائد الطائرة التركية قرر عدم الهبوط بسبب الظروف الجوية غير المواتية، وأعلن أنه سيعود لمطار طهران بعد تحسن الأحوال الجوية.

ونشر مغردون ومدونون مقطع فيديو وثق صوت صافرات الإنذار، التي لم تُسمع منذ فترة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.



من جانبه قال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، أن خللا فنيا أدى لانطلاق صافرات الإنذار غرب العاصمة طهران.