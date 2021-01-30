شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم واشنطن يهاجـم مستشفــى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي:

هاجم حاكم ولاية واشنطن الأمريكية، جاي روبرت إنسلي،مستشفى أوفرليك بعد وضع 110 من المانحين الرئيسيين للمستشفى في مقدمة متلقي لقاح كوفيد-19، وذلك بعد أن أغلق المستشفى تسجيل الحصول على اللقاح من خلال مواعيد عبر الإنترنت، بحجة عطل في النظام، والاتصال المباشر على أشخاص.

وقال إنسلي في مؤتمر صحفي: «من غير المقبول أن يعطي المستشفى الأفضلية لقائمة المانحين فقط، وأعرب عن ضرورة توزيع اللقاح بشكل عادل للجميع». وأشار إلى ضرورة إظهار دليل على الأهلية، بموجب متطلبات ولاية واشنطن الحالية للتطعيم للأشخاص المستحقين للقاح، بغض النظر عن هويتهم أو كيفية ارتباطهم بنا. وأقر د. مايكل مارش، الرئيس والمدير التنفيذي للمستشفى، بأن المستشفى «ارتكب خطأً من خلال تضمين مجموعة فرعية من المتبرعين، وعدم اعتماد استراتيجية توعية أوسع لملء هذه التعيينات، وقدّم اعتذاراً».