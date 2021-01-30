شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 22 «داعشياً» في كركوك..والقبض على إرهابيين بالأنبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”

قتل 20 «داعشياً» بضربة جوية جنوبي محافظة كركوك، وفق ما ذكرت مصادر عراقية، أمس الجمعة، فيما اعتبر التحالف الدولي أن مقتل «أبو ياسر العيساوي» يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة «داعش» إلى العراق، فيما طالب المئات من المحتجين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، أمس الجمعة، بمحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خلال احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 وما تلاها من أحداث. وقالت هيئة «الحشد الشعبي» في بيان: «إن طيران الجيش قصف تجمعاً ل«داعش» في وادي الشاي جنوبي كركوك، ما أسفر عن مقتل 20 «داعشياً» وتدمير سيارة وصواريخ (RBG 7) وقنابل هاون، مشيرة إلى أن اللواء 22 بالحشد قتل اثنين آخرين أثناء مداهمة الوكر بعد القصف.

ومن جانبها، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، أن مفارزها تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين الذين شاركوا في الهجوم على منشأة المثنى وقتل المنتسبين الأمنيين عام 2014 والاستحواذ على ممتلكاتها قبل التحرير في منطقة الجزيرة بالكرمة بمحافظة الأنبار. كذلك، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن قوة من شرطة حرس الحدود تصدت لمجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً، وتمكنت من قتلهم جميعاً بما في ذلك تفجير الإرهابي الانتحاري وتدمير سيارة الإرهابيين شمالي مخفر مجنة جنوب غربي قضاء الرطبة.

ومن جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو، مقتل زعيم «التنظيم» في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال ماروتو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن زعيم «داعش» في العراق (أبو ياسر)، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير/كانون الثاني»، مشيراً إلى أن العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من «داعش».

واعتبر أن مقتل العيساوي، يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة «داعش» إلى العراق، مؤكداً أن التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية.

على صعيد آخر، قال مصدر محلي في محافظة ذي قار: «إن المئات من متظاهري ساحة الحبوبي، المعقل الرئيسي للتظاهرات في مدينة الناصرية، جددوا مطالبتهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين والإفراج عن الناشط المختطف (سجاد العراقي)». وأضاف أن المتظاهرين طالبوا السلطات المحلية والمركزية بضرورة تكثيف الجهود وتفعيل مذكرات القبض الصادرة بحق قتلة المتظاهرين، وعدم تسويف الأمر عبر وعود لم يعد المتظاهرون يصدقونها.

وكانت ساحة الحبوبي ومنذ اليوم الأول للتظاهرات العراقية التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019 شهدت الكثير من الأحداث والمصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.