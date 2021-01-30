شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بين ترامب وزعيم الجمهوريين بمجلس النواب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى دونالد ترامب، زعيم الجمهوريّين بمجلس النوّاب كيفين مكارثي، أول أمس الخميس في مقرّ إقامته الفاخر بفلوريدا، في مؤشّر إلى استمرار تأثير الرئيس الأمريكي السابق في معسكره رغم الانتقادات الشديدة لدوره في الهجوم الدموي على الكابيتول.

وفي بيان، قالت «سايف أمريكا» (أنقذوا أمريكا)، وهي لجنة عمل سياسيّة مقربّة من ترامب، إنّ الفوز على الديمقراطيّين في مجلس النوّاب في انتخابات التجديد النصفي في عام 2022،كان الموضوع الرئيسي للاجتماع في نادي ترامب في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا. واعتبرت أنّ «شعبيّة الرئيس ترامب لم تكن يوماً أقوى ممّا هي عليه اليوم، ودعمه له أهمّية أكثر ربّما من أيّ وقت مضى».

ومكارثي الحليف الذي دافع عن مزاعم ترامب التي لا أساس لها بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة، كان نأى بنفسه في وقت لاحق عن الملياردير الجمهوري بعدما اتُهم ترامب بأنه شجّع مؤيّدين له على اقتحام الكابيتول.

وأعلن مكارثي أنّ جو بايدن هو الفائز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني وأنّ ترامب «يتحمّل المسؤولية عن الهجوم (في 6 يناير/كانون الثاني) على الكونجرس».

لكن يوم الخميس بدا كأنّ مكارثي تقرّب مجدّداً من ترامب، وقد ظهر الرجُلان يبتسمان من دون وضع كمامات.

وكتب مكارثي في بيان: «اليوم (الخميس)، تعهّد الرئيس ترامب بمساعدة الجمهوريّين في مجلسَي النوّاب والشيوخ عام 2022» خلال الانتخابات المقبلة.وأضاف «ستُعزّز الحركة المحافظة الموحَّدة أواصر مواطنينا وتدعم الحرّيات التي تأسّست عليها بلادنا».

من جهتها أعربت النائبة الديمقراطية كاثرين كلارك عن صدمتها من أنّ مكارثي يُعيد التحالف مع ترامب بعد الهجوم «المثير للفتنة» الذي شهده الكابيتول.

(أ.ف.ب)