شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة أيام حافلة في البيت الأبيض على طريق الوفاء بالوعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت الأجواء الاعتيادية لتطغى على وتيرة عمل الإدارة الأمريكية داخل البيت الأبيض في ظل «أسبوع حافل» على حد تعبير الرئيس جو بايدن. وكان بايدن يشير إلى عدد من الأوامر الرئاسية التي وقع عليها منذ توليه مهامه في 20 يناير/كانون الثاني وإلغاء قوانين قام سلفه دونالد ترامب بتفعيلها على مختلف الأصعدة من الهجرة إلى الرعاية الصحية.

لكن الإنجاز اللافت في العشرة أيام الماضية كان وببساطة تذكير الأمريكيين بوجود بيت أبيض لا تحدث فيه أمور غير متوقعة.

فقد غابت فورات الغضب على تويتر، ولم يوصَف الصحفيون بأنهم أعداء الشعب، ولم تتم شيطنة الحزب المعارض.

ونُظمت إيجازات صحفية يومية ومفصلة ومليئة بالحقائق بل حتى مملة، لخبراء حول كوفيد-19 والاقتصاد وغيرهما. كل ذلك يرقى إلى تغيير كبير.

وكما قال معد برنامج «ذي لايت شو» ستيفن كولبرت ساخراً حول الفرق بين خطة بايدن للتعامل مع الفيروس وخطة ترامب: «توجد خطة».

إنه الفيروس

ويبرز السؤال، ماذا سيحصل عندما تصطدم الحملة الإعلامية الذكية لبايدن بواقع صعب؟

وكما اعتبرت حملة بيل كلينتون الرئاسية أن «كل شي يتعلق بالاقتصاد»، فإن «كل شيء الآن يتعلق بالفيروس».لذا فإن رئاسة بايدن قد تكون مرهونة بما يحدث لاحقاً.

والنجاح في تلقيح الأمريكيين وقيادة انتعاش اقتصادي يمكن أن يساعدا بايدن في تحويل كارثة إلى نصر. والإخفاق في ذلك يمكن أن يحمله معه حتى نهاية ولايته.

النجاح مرهون بأمر واحد

ويرى أن «النجاح في كل مسألة أخرى يتوقف فعلاً على ذلك».

ومع توقع بايدن حملات تلقيح واسعة بحلول الصيف، يقول روم إن الرئيس سيواجه قريباً اختباراً بسيطاً وجلياً.

فهل يستطيع الأشخاص العاديون «الذهاب إلى الشاطئ دون القلق من المرض والموت»، كما أستاذ السياسة في جامعة جورجتاون مارك كارل روم .

الوحدة

والتحدي الآخر أمام بايدن سيكون إرساء الوحدة في بلد قسمته رئاسة ترامب.

فالرئيس الديمقراطي تحدث يومياً تقريباً عن تلك المهمة، وغالباً ما كان مؤثراً. واتخذ خطوات لتبريد الأجواء بعد فترة انتخابية انتهت باقتحام أنصار ترامب مقر الكونجرس.

فمثلاً عندما سئل مراراً عن رأيه في محاكمة ترامب المرتقبة، رفض بايدن والمتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض جين ساكي الوقوع في المصيدة، وقالا إن المسألة بيد المشرعين.

كما رفض بايدن الدخول في معركة في مجلس الشيوخ عندما حاول بعض الديمقراطيين التخلص من إجراء يجبر الديمقراطيين والجمهوريين على العمل سوياً لتمرير مشاريع قوانين. ولا يزال ذلك الإجراء مطبقاً.

تخطي الكونجرس والصلاحيات

ولم يعين بايدن أي جمهوري بارز في حكومته، كما كان قد توقع البعض.

ويتعرض للانتقاد بسبب كل تلك الأوامر التنفيذية التي تتجاوز الكونجرس، ويعتبر منتقدون أنها تتخطى الصلاحيات.

واختباره الكبير التالي سيكون الحصول على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ لقراره الرئاسي الأول: خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة المتضررين من كوفيد-19.

لكن البيت الأبيض يشدد على أن بايدن، السيناتور السابق لسنوات طويلة، في موقع يسمح له بتقريب الجانبين. (أ.ف.ب)