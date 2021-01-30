شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تضع خارطة جديدة للتنقل في أكثر مناطقها تضرراً من الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المفوضية الأوروبية، أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا، أمس الجمعة، على اقتراح من المفوضية، ينص على وضع خارطة جديدة للمناطق الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، وفرْض قيود أكثر تشدداً على التنقل في هذه المناطق. وفي مواجهة تهديد النسخ المتحورة من الفيروس، عرضت المفوضية الاثنين هذه التوصيات، غير الملزمة، التي تهدف إلى «الثني عن السفر غير الضروري بشدة مع تجنب إغلاق الحدود أو فرض حظر عام على السفر».

وتعتزم إضافة فئة جديدة من المناطق إلى الخارطة الصحية الأوروبية التي تنشرها كل أسبوع الوكالة المكلفة مراقبة الوباء. وهذه المناطق «الحمراء الداكنة» هي تلك المناطق التي يكون فيها معدل الإصابة بكوفيد-19 أعلى أو يوازي لنحو 500 حالة لكل مئة ألف نسمة لمدة 14 يوماً. وبالنسبة لهذه المناطق الأكثر عرضة للخطر، يجب إجراء فحوصات الكشف عن المرض وفرض حجر صحي حتى في حالة السفر الضروري. لكن هناك بعض الاستثناءات لسكان مناطق حدودية أو العاملين في قطاع النقل.

وبحسب خارطة أولية للوكالة المكلفة مراقبة الوباء، فان 14 دولة من الاتحاد الأوروبي لديها منطقة على الأقل مصنفة ضمن الفئة «الحمراء الداكنة».

تحاول المفوضية تنسيق إجراءات الدول الأعضاء الحريصة على تجنب تكرار سيناريو الربيع الماضي، حين تسببت عمليات إغلاق الحدود المتتالية في حدوث فوضى في حركة تنقل الأشخاص والبضائع داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن. وقال مصدر دبلوماسي إن البرتغال التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أوضحت خلال اجتماع السفراء أن فرض إجراءات مكملة على المستوى الوطني ممكن. من جهتها تفكر ألمانيا في خفض جذري لحركة الملاحة الجوية مع دول تعتبرها الأكثر تضرراً بالنسخ المتحورة الجديدة من الفيروس وبينها البرتغال.

وأعلنت فرنسا، الجمعة، إغلاق حدودها أمام الدول غير الأوروبية في خطوة تهدف إلى كبح تفشي الفيروس، كما قررت إغلاق كل المراكز التجارية باستثناء متاجر الأغذية.

من جانب آخر، بدأ فريق خبراء تقوده منظمة الصحة العالمية ويحقق في منشأ جائحة كوفيد-19 اجتماعاته مع علماء صينيين، وقالت المنظمة إن الفريق يعتزم زيارة مختبرات وأسواق ومستشفيات في مدينة ووهان. ومن المتوقع أن يظل الفريق في الصين لأسبوعين آخرين، وسيزور سوقاً للمأكولات البحرية الذي كان مركزاً للتفشي المبكر للفيروس. كما سيزور معهد ووهان لعلم الفيروسات. وتقول واحدة من الفرضيات، التي رفضتها الصين، إن التفشي نتج عن تسرب من المختبر الحكومي.

وقالت تيا فيشر، وهي عضو دنماركية بالفريق «من المهم تذكر أن نجاح هذه المهمة وعملية رصد منشأ (الفيروس) تعتمد بنسبة 100% على الوصول إلى المصادر ذات الصلة». وكتب بيتر دازاك، أحد أعضاء الوفد، في تغريدة «أول زيارة في غاية الأهمية». وأضاف «نحن في المستشفى الذي عالج بعض أولى الحالات المؤكدة لكوفيد-19. سنلتقي الأطباء والموظفين الذين عملوا على هذا الأمر، للتحدث بصراحة عن تفاصيل عملهم».

وأفادت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول الخميس، أن الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان «أريد أن أؤكد أن هذا التعاون وهذا التبادل بين الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين هو أحد أوجه البحث العالمي حول أصل فيروس كورونا. إنه ليس تحقيقاً». (وكالات)