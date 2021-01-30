شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة التونسية تعلن خلو «ظرف الرئاسة المشبوه» من أي مواد سامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت النيابة التونسية، أمس الجمعة، أن الظرف المشبوه الذي أرسل إلى الرئاسة في وقت سابق، لا يحتوي على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، فيما تعرض بابُ وواجهةُ واحدةٍ من أعرق الكنائس الكاثوليكية في تونس، الواقعة وسط مدينة باجة، إلى حرق متعمد، أمس الجمعة.

وقالت النيابة، في بيان، إنه «بعد الاطلاع على التقرير الفني، وإجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، تبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة».

وأضافت النيابة أنها «تلقت تقريراً من الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، بشأن التقرير الفني».

وأوضحت أنه بحسب التقرير «فإن رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 الجاري ظرفاً ممزقاً، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه»، مضيفة أن «الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لرئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة».

وكانت مصادر من الرئاسة أكدت أن طرداً يحمل مواد سامة وصل إلى الرئاسة.

وأعلنت صفحة رئيس الجمهورية قيس سعَيِّد تعرضه لمحاولة تسميم أو اغتيال عن طريق مادة «الريسين» القاتلة.

وخضع عدد من أعوان الرئيس للفحوصات الطبية الدقيقة بعد تلقيهم «الطرد المسموم» الذي كان يستهدف سعَيِّد.

وكشفت مصادر في وقت سابق أن الحالة الصحية لمديرة ديوان الرئاسة نادية عكاشة أصبحت طبيعية، وأنها عادت إلى ممارسة مهامها.

إلى ذلك، تعرض بابُ وواجهةُ واحدةٍ من أعرق الكنائس الكاثوليكية في تونس الواقعة وسط مدينة باجة إلى حرق متعمد، أمس الجمعة.

وقالت مصادر أمنية ل«العين الإخبارية»، إن «عملية الحرق تقف وراءها خلايا إرهابية هدفها زرع الفوضى وتشتيت انتباه التونسيين عن ملفات حارقة عديدة تغص بها الساحة الوطنية التونسية».

وأكدت المصادر ذاتها أن «المعطيات تؤكد تحرك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة في تونس لاستهداف أمن البلاد القومي».

وكان وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين أكد قبل عزله وجود 38 خلية إرهابية سرية في البلاد، ونبه إلى استعدادها للانقضاض على أهداف استراتيجية حساسة عند أول فرصة تضطرب فيها أوضاع البلاد.

بدوره، أكد وزير الدفاع إبراهيم البلتاجي، اختراق خلايا إرهابية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها تونس في الأسبوع الموافق لذكرى الثورة التونسية. (وكالات)