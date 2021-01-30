شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ثلاثية تبدأ بفحص أسماء مرشحي السلطة التنفيذية في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلفت البعثة الأممية في ليبيا، لجنة من ثلاثة أعضاء في ملتقى الحوار السياسي، بالتحقق من توافق المرشحين للسلطة الجديدة مع الشروط المعلنة، فيما قال الجيش الليبي إن قواته الجوية رصدت، أمس الأول الخميس، انتهاك طائرة من دون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي قرب منطقة هراوة شرقي سرت، في حين تعقد لجنة العشرة العسكرية «5+5» اجتماعها الثاني في مقرها بسرت، الخميس المقبل.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إن اللجنة ستتولى جمع القوائم النهائية لمرشحي المجلس الرئاسي عن كل إقليم والمرشحين إلى منصب رئيس الوزراء.

وأشارت البعثة إلى أنها ستعقد جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، في الفترة بين الأول وحتى 5 فبراير 2021، تحت إشراف المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، وباستضافة من حكومة سويسرا .

وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع، سيتولى ملتقى الحوار الاختيار بين المرشحين للمناصب الثلاثة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، وفقاً لخريطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف نوفمبر الماضي.

وأكد أن السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة ستكون مؤقتة، وسيكون منوطاً بها بشكل أساسي قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وأغلقت البعثة الأممية،الخميس، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا.

من جهة أخرى، قال الجيش الليبي إن قواته الجوية رصدت، أمس الأول الخميس، انتهاك طائرة من دون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي قرب منطقة هراوة شرقي سرت.ووصف الجيش في بيان، نشره أمس الجمعة، ذلك ب«العمل المعادي»، مضيفاً أنه يتعارض مع بيان القيادة العامة للجيش، الذي شدد فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه، إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن.

وتابع أن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها البعثة الأممية والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ، تستهدف استفزاز قوات الجيش من أجل دفعها لعمل مضاد، ويعتبر بعد ذلك انتهاكاً لوقف إطلاق النار .

وجدد الجيش التزامه بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، مشيراً إلى أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر فيه وفي قراراته السابقة.

«5+5» تعقد اجتماعها الخميس

إلى ذلك، تعقد لجنة العشرة العسكرية «5+5» اجتماعها الثاني في سرت، الخميس المقبل.

وقالت المصادر إن الترتيبات جارية من قبل الأجهزة الأمنية وبلدية سرت للإعداد للاجتماع، وهو الأول بعد انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة في اجتماع جنيف لمغادرة القوات الأجنبية من ليبيا.

جوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فوراً، قائلاً: «اتركوا الليبيين وشأنهم».

وتابع: «من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى بنغازي أولاً ثم إلى طرابلس، ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن تُركوا لحالهم».

(وكالات)