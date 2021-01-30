شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتيون يجربون العيش في «أبرد قرية» بالعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض مجموعة من الشباب الإماراتيين مغامرة العيش في أبرد قرية مأهولة بالسكان على وجه الأرض مسجلة عالمياً بدرجة حرارة ناقص 71.2، وهي «اوي ماكون» في منطقة ياكوتسك بسيبيريا.

القرية تبعد عن العاصمة الروسية 9 آلاف كيلومتر. ويعيش فيها قرابة 500 نسمة فقط، وبسبب الطقس القاسي، لا تنمو محاصيل هناك تقريباً فيما يعتمد أهلها على اللحوم.

إبراهيم الدبل وأحمد بن صبيح وأحمد بو عصيبة، أعضاء الفريق الذي عاش التجربة بتفاصيلها الدقيقة يقولون: «سمعنا بالقرية وقرأنا كثيراً عنها ونصحنا البعض بعدم خوض المغامرة، لكن عزيمتنا لخوض التجربة ورغبتنا في رفع علم الدولة في هذه النقطة النادرة من العالم.. كانتا أقوى من أي تردد ووقفنا على أرض القرية واستقبلنا عمدتها شيز خان بترحاب كبير كوننا من منطقة ربما لم يشاهد أحداً منها من قبل».

ويفتخر الدبل وصبيح وبوعصيبة برفع علم الدولة واستلام شهادة معتمدة مرقمة بهذا الشأن تحت الأرقام (1932-1933-1934) ما يعني أن إجمالي عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى هذه النقطة من العالم والمسجلين رسمياً 1934 شخصاً فقط على مستوى العالم. (وام)