شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد دعمها للمتأثرين بالأمراض المدارية المهملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك الإمارات، دول العالم احتفالاتها ب«اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة» الثاني، الذي يوافق 30 من شهر يناير كل عام.. بهدف التوعية بأهمية تعزيز الجهود والتعاون للقضاء على هذه الأمراض.



نور دبي



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن دولة الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الإنسانية العالمية، معلناً عن إنجاز علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى) عبر مؤسسة نور دبي الخيرية.

وغرد سموه على «تويتر»: «أنجزنا عبر نور دبي علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى) وتوزيع 87 مليون جرعة للوقاية منها بالإضافة لاجراء 350 ألف عملية للمكفوفين، وتدريب 50 ألف مهني صحي».

وشدد سموه: «الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الإنسانية العالمية».



التصدي الفاعل



شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، أن الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم دعم للمتأثرين بالأمراض المدارية المهملة حول العالم، مؤكداً سموه أنه لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة.

وغرد سموه على «تويتر»: «في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، نتذكر الذين يتأثرون بها حول العالم ويواجهون خطرها، ويحتاجون للدعم والمساعدة.. الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم هذا الدعم».

وأضاف سموه: «لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة».

ويسهم اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة في عامه الثاني في تحفيز مجتمع الصحة العالمي وإشراك الجمهور العام في الجهود العاجلة لإنهاء الأمراض المدارية المهملة، بمشاركة أكثر من 300 منظمة من 55 دولة تعمل عبر المشهد الصحي العالمي المتنوع على وضع نهاية للأمراض المدارية المهملة.

ويعد اعتراف منظمة الصحة العالمية الرسمي باليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، تتويجاً لجهود دولة الإمارات وشركائها، وكان لديوان ولي عهد أبوظبي دور ريادي في تحفيز الشركاء ودعم اليوم العالمي السنوي الثاني للأمراض المدارية المهملة.

وتستكمل الإمارات هذه الجهود بتعاونها وريادتها في الإسهام في القضاء على الأمراض العالمية، والتي تعد جزءاً من جهود مبادرة «بلوغ الميل الأخير» التي تضم مجموعة من البرامج الصحية العالمية الهادفة إلى القضاء على الأمراض وذلك في إطار التزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعمه المتواصل لهذه الجهود.نهج المؤسس

وقال محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي: «إن الإمارات العربية المتحدة وقيادتها تلتزم بمكافحة الأمراض المدارية المهملة منذ أكثر من 30 عاماً، سيراً على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. مشيراً إلى أن هذه الجهود تتواصل من خلال الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار إلى إحراز تقدم كبير في جهود مكافحة الأمراض المدارية المهملة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم إنقاذ مئات الملايين من الأشخاص من هذه الأمراض الموهنة.. ورغم تلك الإنجازات، يتعين بذل مزيد من الجهود خاصة في ظل التحديات التي يفرضها المشهد الصحي العالمي الراهن.

وأضاف وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي:» أن دولة الإمارات تواصل التزامها بمكافحة الأمراض المدارية المهملة.. انطلاقاً من إيمانها بقوة الشراكة وأهمية تضافر الجهود من أجل النهوض بالأجيال القادمة.

من جانبه قال ثوكو بولي، المدير التنفيذي لمنظمة «متحدون من أجل مكافحة الأمراض المدارية المهملة».. إن عام 2021 يشكل مرحلة حاسمة بالنسبة لحملة مكافحة الأمراض المدارية المهملة، ونستهل جهودنا خلال العقد الجديد بهدف إحداث فرق حقيقي في حياة ال1.7 مليار شخص من المعرضين للإصابة بالأمراض المدارية المهملة».



خارطة طريق



وأضاف «أن تعرض أكثر من مليار شخص للأمراض التي يمكن منعها أو علاجها يعد أمراً فادحاً.. مشيراً إلى أن خارطة طريق الأمراض المدارية المهملة الجديدة لمنظمة الصحة العالمية تمثل نداء، حيث لا تؤكد لنا إمكانية القضاء على الأمراض المدارية المهملة فحسب، بل إمكانية تحقيق ذلك فقط في غضون عقد من الزمن».

وتابع ثوكو بولي «أن جائحة «كوفيد - 19» شكلت ضغطاً هائلاً على النظم الصحية العالمية، إلا أننا لم نخضع لها حيث أثبتت برامج الأمراض المدارية المهملة قدرتها على التأقلم سريعاً مع الظروف الراهنة، وضمان وصول التوجيهات الاحترازية والعلاجات المنقذة للحياة إلى السكان في المناطق النائية، وندرك أن حماية المجتمعات الضعيفة من الأمراض المدارية المهملة سيسهم في تعزيز قدرة العالم وجاهزيته لمواجهة الأوبئة في المستقبل».

وعبر المدير التنفيذي لمنظمة «متحدون من أجل مكافحة الأمراض المدارية المهملة..عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لجهود مكافحة الأمراض المدارية المهملة والتزامه باستئصالها وتسليط الضوء عليها في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة».



1.7 مليار شخص أغلبهم فقراء



تلقي الأمراض المدارية المهملة بأثرها على أكثر من 1.7 مليار شخص أغلبهم ممن يعيشون في فقر مدقع، وفي مجتمعات نائية، ودون إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه النظيفة.. وتكبد هذه الأمراض الاقتصادات النامية مليارات الدولارات سنوياً.. وقد أحرز تقدم كبير منذ إعلان لندن التاريخي لعام 2012 بشأن الأمراض المدارية المهملة، والذي وحد صفوف الشركاء من مختلف القطاعات، والدول، والمجتمعات المتأثرة بهدف الضغط من أجل مزيد من الاستثمارات والجهود لمكافحة الأمراض المدارية المهملة.. وكانت الإنجازات كبيرة ومهمة حيث لم يعد مئات الملايين من الناس بحاجة إلى علاج للأمراض المدارية المهملة في الوقت الحالي، في حين استطاعت عدة دول القضاء على أمراض كانت منتشرة منذ آلاف السنين.



تحديات ماثلة



ورغم هذا التقدم، إلا أن هناك تحديات لا تزال ماثلة، حيث يتعرض واحد من كل خمسة أشخاص في العالم لهذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها.. وتسبب الأمراض المدارية المهملة آلاف الوفيات التي يمكن منعها كل عام وتسبب إعاقات تؤدي إلى استمرار دورة الفقر من خلال حرمان ملايين البالغين من فرص العمل وسلب الأطفال حقهم في الذهاب للمدرسة.. وتسبب تفشي «جائحة كوفيد - 19» في زيادة تأثير الأمراض المدارية المهملة في المجتمعات في العام الماضي، حيث أوضح مقال صدر مؤخراً في مجلة «أمراض الفقر المعدية» أن التقدم الاقتصادي الذي تحقق بفضل علاج أمراض المناطق المدارية المهملة في العشرين عاماً الماضية أوشك على التلاشي بفعل الجائحة.



العمل الجماعي



ولتجسيد روح العمل الجماعي العالمي، سيتم إنارة أكثر من 50 معلماً في 28 مدينة و16 دولة في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير النظم الصحية في جميع أنحاء العالم .. وتنتشر هذه المعالم الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وتشمل سور الصين العظيم، وبرج بيزا المائل، و«الاتحاد أرينا» في أبوظبي، وبرج طوكيو.

كما يشهد المجتمع العالمي عدة فعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو تعريفية وتوعوية، وتسليط الضوء على القصص الإنسانية في الدول المتضررة التي ستسهم بها المنظمات المشاركة.. (وام)