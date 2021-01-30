«مسبار الأمل» على ارتفاع 20 ألف كم من سطح المريخ

دبي: يمامة بدوان

يستعد «مسبار الأمل» لأداء مهمته التي تتعلق بدراسة الغلاف الجوي للمريخ من مدار علمي يكون في أقرب نقطة إلى سطح المريخ على ارتفاع يبلغ 20 ألف كيلومتر، وفي أبعد نقطة يكون على ارتفاع 43 ألف كيلومتر، حيث يعطي هذا المدار أفضلية للمسبار عن أي مركبة فضائية أخرى، إذ لم يكن لأي من المهمات السابقة إلى المريخ مدار مشابه، بل كانت لها مدارات لا تسمح لها سوى بدراسة الغلاف الجوي للمريخ في وقت واحد خلال اليوم.

وحسب الجدول الزمني المحدد لوصوله في التاسع من فبراير/ شباط المقبل، في تمام الساعة 7:42 دقيقة مساء، فإنه يسبق ذلك تقليل سرعته من 121 ألفاً إلى 18 ألف كم/ ساعة، من خلال استخدام نحو نصف كمية الوقود الموجودة في خزاناته، ولمدة 30 دقيقة، بهدف إبطائه إلى الحد الذي يسمح بإدخاله في مدار الالتقاط للمريخ، حيث إنه عند اكتمال عملية الدخول إلى مدار المريخ، سيكون «مسبار الأمل» محجوباً بواسطة المريخ، وعندما يخرج المسبار من الجانب المظلم للكوكب ستتم إعادة الاتصال به مرة أخرى، وعندها، يمكن للفريق التأكد من نجاح مناورة الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ.

كفاءات مؤهلة

ويواصل فريق محطة التحكم الأرضية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في قطاع التحكم الفضائي، استعداداته لمواكبة المرحلة المقبلة من رحلة المسبار، ودخوله بنجاح لمداره المناسب وبدء مهمته العلمية، حيث تتركز المهام الرئيسية لفريق الدعم الأرضي من خلال تلقي المعلومات العلمية والمعلومات التشغيلية الخاصة بالمسبار، ومن ثم عرضها على المهندسين الذين يحللون صحة حالة أجهزته، كما يقوم فريق مهندسي المحطة الأرضية بجدولة الاتصال اليومي مع المسبار بشكل منتظم ومحدد، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات تحميل سلسلة الأوامر واستلام البيانات، ومن المخطط أن ينقل «مسبار الأمل» خلال فترة مهمته، مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكياته، حيث سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية.

مركز البيانات

وتقع مسؤولية إعداد بيانات علمية موجزة من المستويين الأول والثاني، على مركز البيانات العلمية في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، الذي يتولى توزيعها على فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والمجتمع العلمي، إضافة إلى تسهيل استكشاف واستخدام البيانات العلمية، وحفظ كل البيانات العلمية طوال مدة المهمة، وإنشاء أرشيف لحفظ هذه البيانات بعد نهاية المهمة.

وتشمل المخرجات العلمية القياسية التي سيعمل المركز على إنتاجها، البيانات العلمية من المستويين الأول والثاني، وهي البيانات التي سيتم نشرها لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء والمجتمع العلمي، كما سيتلقى المركز بيانات المستوى صفر والبيانات الإضافية من مركز عمليات المهمة، وسيعمل فريق تطوير الأجهزة العلمية على تطوير برنامج لمعالجة البيانات العلمية من المستوى صفر واستخلاص البيانات العلمية الموجزة، وبيانات المستويين الأول والثاني بحسب الحاجة.

حقائق علمية

ويحمل «مسبار الأمل» ثلاثة أجهزة علمية لدراسة مناخ كوكب المريخ، الأولى كاميرا الاستكشاف، وهي عبارة عن كاميرا رقمية لالتقاط صور رقمية ملونة عالية الدقة لكوكب المريخ، ولقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، كما أنها كاميرا متعددة النطاق قادرة على التقاط صور بدقة 12 ميجابيكسل، فيما تتميز بقدرتها على فحص المنطقة الطيفية البصرية بواقع 3 نطاقات للأشعة فوق البنفسجية و3 نطاقات مرئية (RGB).

وجرى تصميم «مسبار الأمل» حسب معايير خاصة تعتمد على الوزن والميزانية، واستناداً للأهداف العلمية التي تم وضعها من قبل الفريق، حيث يبلغ وزن المسبار 1500 كيلوجرام «متضمناً وزن الوقود»، ويعد هيكله عبارة عن مجسم مصنوع من الألمنيوم، مزود بألواح خفيفة الوزن، وتصميمه يشبه خلية النحل، بينما يبلغ عرضه 2.37 متر، وطوله 2.90 متر باستثناء الألواح الشمسية التي كان يبلغ عددها 3 ألواح شمسية قابلة للفتح بقوة 600 واط، لكن مع التعمق في الدراسات وطبيعة المهمة، تم اعتماد لوحين شمسيين، وتبين أن ذلك هو الأمثل لمتطلبات المهمة، وطبيعتها، والبيئة التي يمر بها المسبار خلال رحلته.

وتبلغ سعة موجة نقل البيانات 1.6 ميجابايت في الثانية عند أقرب نقطة بين المريخ والأرض، كما يتضمن لاقطاً عالي القدرة، مع صحن هوائي قطره 1.5 متر قابل للتوجيه، ولاقطات إضافية منخفضة الاستقطاب غير قابلة للتوجيه.

وتعد مهمة «مسبار الأمل» الوحيدة التي توفر صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ وعلى مدار اليوم خلال الفصول المختلفة على الكوكب، حيث تم تحديد الأهداف العلمية للمسبار مع المجتمع العلمي العالمي والمهمات الأخرى، لتوفير معلومات جديدة تضيف لما هو موجود، لكشف أسرار الكوكب الأحمر «المريخ».