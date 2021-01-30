افتتاح مجمع تركيب الأقمار الاصطناعية خلال أيام

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد الدكتور خالد الهاشمي، مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، ومدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، أنه سيتم الافتتاح الرسمي لمجمع تركيب وتجميع وفحص الأقمار الاصطناعية المصغرة، في جامعة الإمارات بمدينة العين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال: «من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها داخل المجمع، مشروع تصميم وتصنيع قمر صناعي مصغر بحمولة تجريبية من خلال أخذ بيانات من الأقمار الاصطناعية الأخرى، لتحسين قدرة التحري عن المواقع الجغرافية، عبر نظام الملاحة العالمي للأقمار الاصطناعية، كما يسهم في إيجاد حلول لبعض التحديات باستخدام الموارد الفضائية المتاحة، من خلال شبكة الأقمار الاصطناعية التي تملكها وتشغلها الدولة، والتي تعتبر من بين الأكثر حداثة وتنوعاً من حيث الاستخدامات، وسيتم إطلاق القمر إلى مداره خلال العام الجاري 2021».

وأضاف أن المجمع يضم مشروعاً آخر يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء وجهات أخرى، وهو إعداد خريطة لدولة الإمارات بالاستعانة بالأقمار الاصطناعية، بخمسين تقسيم تقريباً لمعرفة الاستخدامات على أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتشاف التغيرات في سطح الأرض تلقائياً، والتي ستكون الأولى من نوعها.

وأشار إلى أن المحطة الأرضية والمحطة الراديوية في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، سوف تبدأ قريباً في التقاط وتتبع إشارات الأقمار الاصطناعية تلقائياً، لضمان تشغيل الأقمار الاصطناعية وتقليل مخاطر فقدان ارتباط الاتصالات عند مرور القمر الاصطناعي فوق الهوائيات.