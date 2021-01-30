شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة الخليجية حاضرة في مهرجان الشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

يزخر الجناح الكويتي في مهرجان الشيخ زايد المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي بالكثير من المعروضات التي تعبر عن الثقافة والموروث الشعبي العريق لدى أبناء الشعب الكويتي، حيث يعرض مجموعة كبيرة من البهارات والتوابل العربية والإكسسوارات النسائية المطلية بماء الذهب والفضة والمطعمة بالعقيق والأحجار الكريمة، إضافة إلى الملابس الخليجية للنساء والأطفال.

وتعرض محال الجناح مجموعة متنوعة من الملابس الخليجية النسائية التي تصلح للارتداء داخل المنزل وخارجه، حيث يعرض عدد من المحال مجموعة متنوعة من الملابس المصنوعة من الصوف والجلد الطبيعي والجلابيات النسائية المنزلية.

كذلك يعرض عدد من محال الجناح العطور العربية بروائح العود والعنبر والمسك والزعفران والعود الكمبودي، وكذلك العطور الفرنسية والعطور المخلوطة من العربية والفرنسية التي تلقى استحساناً كبيراً من الزوار المهتمين والمحبين للعطور.

ومن المحال الجديدة في الجناح الكويتي محل لبيع الملابس الرياضية للأطفال من كافة الأعمار وكذلك طاقية الرأس (كاب)، حيث يتيح المحل للزوار إمكانية كتابة أسمائهم عليها أو زخرفتها في الحال بأشكال ورسومات محببة إليهم عبر ماكينة موجودة بالمحل، يجاوره محل لبيع أدوات الماكياج والنظارات الشمسية وعدسات العيون. ويضم الجناح محال تعرض الثوب الكويتي القديم وأنواعه المختلفة من بينها العباءة الكويتية القديمة، والإكسسوارات الكويتية القديمة، ومحلاً يعرض العصي المطعمة بالنحاس، يجاوره محل يعرض مسابح مصنوعة من الأحجار الكريمة، ثم محل فن الآركيت والكتابة بتفريغ الخشب، ومن بعده ركن المطبخ الكويتي وما يضمه من أكلات شعبية كويتية.

كما يضم الجناح ركناً لممارسة حرفتي السدو والتلي أمام الزوار وعرض منتجاتهما بالركن نفسه الذي يجاوره ركن الصناديق المبيتة والمشربكة، ومن ثم ركن صناعة نماذج مصغرة من السفن يجاوره ركن البشوت.