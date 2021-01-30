شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش بيان وزيرة التعاون الدولى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من الموضوعات، حيث تعقد اللجنة اجتماعها الأول غدا الأحد لمناقشة رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، كما تعقد اجتماعا آخر يوم الاثنين لإقرار الخطة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين يومى الثلاثاء والأربعاء لمناقشة بيان وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط ، الذى ألقته على الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20 يناير.

وكانت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط،عرضت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقدمت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.