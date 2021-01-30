"تريب أدفايزر" يختار الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

اختار موقع "تريب أدفايزر" (Tripadvisor) أحد أكبر منصات السفر في العالم، الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، طبقًا للقائمة التي نشرها لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجًا بين المسافرين.

وتضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة على مستوى العالم، حيث جاءت الإسكندرية في المرتبة رقم 23، وكان اختار الموقع مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، حيث جاءت مدينة القاهرة في المرتبة رقم 12 والغردقة في المرتبة رقم 24.

ويتم اختيار هذه القائمة طبقًا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها، بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لـ"تريب آدفايزر" خلال فترة 12 شهرًا.

وتكشف القائمة عن الوجهات التي سافر إليها السائحون في عام 2020، والأماكن التي يرغبون في السفر إليها في عام 2021.

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