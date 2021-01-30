اليوم / الجزائر تتلقّى أوّل دفعةٍ من لقاح "سبوتنيك V" المضادّ لكورونا

اسماعيل عبد الحي - تصل إلى الجزائر اليوم، الجمعة 29 جانفي 2021، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا على أن تبدأ عملية التلقيح ضد الفيروس يوم السبت المقبل، وفق ما أعلنته السلطات الجزائرية الخميس.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" تصل الجزائر اليوم الجمعة بمطار بوفاريك العسكري، وبداية عملية التلقيح يوم السبت بمستشفى البليدة.

وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال إتصال هاتفي مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم مسألة مكافحة فيروس كورونا وتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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