طهران تنفي سقوط طائرة تركية فوق مطار الخميني

ونفت إيران الأنباء التي نشرتها وكالات إيرانية عن احتمالية سقوط طائرة تركية فوق المطار.
وكشفت وسائل الإعلام، أنه تم إيقاف رحلات مطار الخميني وتحويلها إلى وجهات أخرى، بعد انقطاع الكهرباء عن محيط المطار.
أما على الجانب الرسمي أكد مطار الخميني، أن قائد الطائرة التركية قرر عدم الهبوط بسبب الظروف الجوية غير المواتية، وأعلن أنه سيعود لمطار طهران بعد تحسن الأحوال الجوية.
ونشر مغردون ومدونون مقطع فيديو وثق صوت صافرات الإنذار، التي لم تُسمع منذ فترة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.
من جانبه قال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، أن خللا فنيا أدى لانطلاق صافرات الإنذار غرب العاصمة طهران.
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