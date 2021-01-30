تحسباً لسلالات كورونا.. ألمانيا تفرض قيوداً جديدة على الحدود

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 36 دقيقة

أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، قيودًا جديدة لدخول المسافرين من المملكة المتحدة والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت، حسبما قالت وزارة الداخلية الألمانية.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى مخاوف بشأن انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

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وأضافت الوزارة أن دولتي ليسوتو وإيسواتيني دخلتا القائمة أيضًا، لكن هذه الدول لن تدخل حيز التنفيذ إلا يوم الأحد.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، الخميس: “الهدف من مناطق الطفرات الفيروسية هذه هو حظر الدخول (إلى ألمانيا)”.