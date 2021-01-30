الأمم المتحدة تطالب طهران بوقف إعدام شاب من أقلية البلوش

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 12:16 صباحًا

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إيران إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق شاب ينتمي للأقلية البلوشية، بعد إدانته بالانتماء لجماعات “إرهابية”.

وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعها الرسمي “ندعو السلطات إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جاويد دهقان”، البالغ من العمر 31 عاما.

كما طلبت المفوضية من طهران مراجعة جميع “أحكام الإعدام الأخرى بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان”.

وتم اعتقال دهقان في عام 2015، وبعد عامين صدر بحقه حكم بالإعدام لاتهامه بالانتماء لجماعة معارضة مسلحة، والمشاركة في هجوم مسلح.

وأشارت المفوضية إلى أن دهقان احتجز في الحبس الانفرادي لمدة 15 شهرا واضطر للاعتراف تحت التعذيب بأنه عضو في جماعة مسلحة وقتل اثنين من مسؤولي الحرس الثوري بالرصاص، لكنه تراجع عن هذه الاعترافات بعد ذلك.

وقال محامي الشاب إن المحكمة العليا الإيرانية رفضت استئناف القضية وحددت يوم الـ30 من هذا الشهر موعدا لتنفيذ الإعدام، وأبلغت ذوويه أن بأمكانهم إجراء زيارة أخيرة له.

ويأتي هذا التطور في أعقاب حملة قمع ضد الأقليات الدينية في إيران انطلقت منذ منتصف ديسمبر 2020، وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن الحملة شملت سلسلة من عمليات الإعدام لأفراد ينتمون لأقليات عرقية ودينية، كالكرد وعرب الأحواز والبلوش.