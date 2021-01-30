بالفيديو: لسبب غامض… إطلاق صافرات الإنذار في طهران

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 12:31 صباحًا

أكدت وسائل إعلام إيرانية مساء الجمعة إطلاق صافرات الإنذار لسبب غامض غربي العاصمة طهران.

ونشرت صحيفة ”همشهري“ الإيرانية مقطع فيديو عبر ”تويتر“ وقالت: سماع صوت صافرة إنذار ممتد غربي طهران، بينما لا يزال سبب الإنذار مجهولا.

وتداول مواطنون إيرانيون مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق دوي صافرات الإنذار، معربين عن تخوفهم من وقوع حادث أمني جوي محتمل بالعاصمة وفق تعليقاتهم.

ووسط تضارب الأنباء حول أسباب إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الإيرانية طهران، أفادت وكالة روكنا الإيرانية، عن احتمال سقوط طائرة تركية فوق مطار طهران الدولي، إلى ذلك أشارت معلومات عن انقطاع الكهرباء في المناطق المحيطة بمطار الخميني في طهران.

ومن جهة أخرى قالت مصادر تابعة لقناة الحدث أن الطائرة التركية هبطت في مطار باكو في أذربيجان.