محمد الفلاح - الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في معقلهم بصعدة

السبت 30 يناير 2021

كبدت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مليشيا الحوثي خسائر فادحة خلال معارك شهدتها محافظة صعدة، شمالي البلاد.



واندلعت معارك طاحنة في المعقل الأم للانقلابيين في أعقاب هجوم مباغت شنته مليشيا الحوثي على مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية باقم إلى الجهة الشمالية من محافظة صعدة الواقعة، أقصى شمالي البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني، مساء الجمعة، إن محاولة هجوم فاشلة شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمشاركة آليات ثقيلة استهدفت اختراق المواقع الأمامية للجيش اليمني في ميسرة "التباب السود" في جبهة باقم.

وطبقا للبيان، فإن قوات الجيش اليمني نجحت في التصدي للهجوم الحوثي، إثر تدخل رادع للمدفعية الثقيلة التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، والتي شنت سلسلة ضربات مكثفة على آليات المليشيات المدعومة إيرانيا.

وأسفرت المعارك، وفقا للبيان عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى خسائر في المعدات خلال هذه الاشتباكات التي تعد تطورا مهما في جبهات صعدة والتي تشهد جمودا منذ أكثر من عام.