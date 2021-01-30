إطلاق صافرات الإنذار في طهران لسبب"مجهول"

محمد الفلاح - إطلاق صافرات الإنذار في طهران لسببمجهول

السبت 30 يناير 2021

أكدت وسائل إعلام إيرانية مساء الجمعة إطلاق صافرات الإنذار لسبب غامض غربي العاصمة طهران فيما تحدثت بعض المواقع عن احتمال سقوط طائرة فوق مطار الخميني الدولي.



ونشرت صحيفة ”همشهري“ الإيرانية مقطع فيديو عبر ”تويتر“ وقالت: سماع صوت صافرة إنذار ممتد غربي طهران، بينما لا يزال سبب الإنذار مجهولا.

وتداول مواطنون إيرانيون مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق دوي صافرات الإنذار، معربين عن تخوفهم من وقوع حادث أمني جوي محتمل بالعاصمة وفق تعليقاتهم حيث أشار بعضهم إلى صافرات الإنذار تدوّي في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى منذ 32 عامًا دون تحديد الأسباب.

وتحدثت أنباء غير رسمية عبر ”تويتر“ عن تغيير طائرة ركاب تركية مسارها فوق أجواء طهران، وسط حديث عن تعطيل مطار العاصمة الإيرانية.

وتداول ناشطون أنباء عن قطع الكهرباء في منطقة غرب طهران التي تضم مطار الخميني الدولي وهو المطار الرئيسي للعاصمة طهران ما أدى إلى وقف الرحلات الجوية.