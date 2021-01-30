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فيلم وثائقى.. مؤسسة "قطر الخيرية" تمويل الحركات الجهادية فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة أكسترا نيوز اليوم الجمعة، فيلما وثائقيا بعنوان: "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"، ويكشف الفيلم عن محاولات الدوحة فى بث التطرف فى الأراضى الأوروبية، وكذلك الملايين المصروفة من قبل السلطات القطرية عن التابعين لها لتنفذ الأجندات المطلوبة.

وكشفت الوثائق التى عرضها الفيلم عن مخالفات قطر القانونية التى ترتكبها من خلال دعم جماعة الإخوان الإرهابية فى دول أوروبا، من خلال تمويلها بملايين الدولارات.

وأكد الفيلم أن هناك تقارير صادرة من عدة وسائل إعلامية تشكك فى الأموال التى تصرفها مؤسسة "قطر الخيرية" فى تمويل الحركات الجهادية فى دول العالم.

 

 

قطر الخيرية وتميول الإرهاب

 

قطر الخيرية وتمويل الإرهاب

 

فيلم قطر حرب النفوذ
لقطة من الفيلم

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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