شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى.. مؤسسة "قطر الخيرية" تمويل الحركات الجهادية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة أكسترا نيوز اليوم الجمعة، فيلما وثائقيا بعنوان: "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"، ويكشف الفيلم عن محاولات الدوحة فى بث التطرف فى الأراضى الأوروبية، وكذلك الملايين المصروفة من قبل السلطات القطرية عن التابعين لها لتنفذ الأجندات المطلوبة.

وكشفت الوثائق التى عرضها الفيلم عن مخالفات قطر القانونية التى ترتكبها من خلال دعم جماعة الإخوان الإرهابية فى دول أوروبا، من خلال تمويلها بملايين الدولارات.

وأكد الفيلم أن هناك تقارير صادرة من عدة وسائل إعلامية تشكك فى الأموال التى تصرفها مؤسسة "قطر الخيرية" فى تمويل الحركات الجهادية فى دول العالم.

قطر الخيرية وتمويل الإرهاب