شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين موجة إعدامات في إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مزاعم عن تنفيذ إيران 28 إعداما بحق أشخاص من بينهم عدد من المسجونين من أقليات في البلاد، ودعا طهران لوقف إعدام رجل من أصل بلوخي شنقا.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تويتر: "ندين بشدة إعدام 28 على الأقل منذ منتصف ديسمبر الماضي، ومن بينهم أشخاص من أقليات".

وأضاف المكتب: "نحث السلطات على وقف تنفيذ عملية الإعدام الوشيكة بحق جاويد دهقان، وإعادة النظر في قضيته وقضايا الإعدام الأخرى بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان".

وقالت منظمة العفو الدولية إن دهقان حكم عليه بالإعدام بعد إدانته "في أعقاب محاكمة غير عادلة بالمرة" بالانتماء لجماعة مسلحة والمشاركة في كمين أسفر عن مقتل اثنين من رجال الحرس الثوري.