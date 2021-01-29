شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 5 في انفجار مجمع سكني بالنمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخص وأصيب خمسة آخرين إثر انفجار بمبنى سكني في النمسا. وقالت إدارة الإنقاذ في بلدة لانجنتسيرسدورف قرب فيينا إن جثة القتيل تم انتشالها مساء اليوم الجمعة.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع في البلدة مساء اليوم. ويتوقع المحققون أن يكون السبب انفجارا غازيا.

وأدى الانفجار إلى تصدع الطابق العلوي من المنزل كما اندلع حريق فيه. وأعلنت قوات الإنقاذ أن الشقق الكائنة بالطابق الثالث والرابع دمرت بالكامل.