العراق: تفاهمات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحسم ملف النفط في موازنة 2021

19 يناير , 2021

رجح اثنان من نواب البرلمان العراقي اليوم الجمعة أن مخرجات المفاوضات بين وفدي الحكومة العراقية وإقليم كردستان ستمهد لإقرار مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي خلال الأسبوع المقبل.

واتفق النائبان امجد العقابي واحمد الصفار في مقابلة مع تلفزيون /العراقية -/الحكومي على أن "المفاوضات بين وفدي الحكومة الاتحادية والإقليم حققت نتائج متقدمة ستسرع في عملية إتمام وإقرار مشروع وحسم جميع نقاط الخلاف وخاصة ملف النفط والمنافذ الحدودية التي يسيطر عليها الإقليم".

وقال النائب العقابي ،عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية "تم التوصل إلى إتفاق سياسي بين الكتل السياسية ووفد إقليم كردستان لحسم مسألة مستحقات

الإقليم وملف النفط في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل".

وأضاف" علينا الاعتراف أن سلطات إقليم كردستان ربطت نفسها مع الشركات الأجنبية بعقود شراكة نفطية مجحفة بشأن إنتاج النفط الخام ومن الصعب إلغاء هذه العقود مع الشركات الأجنبية وعلينا دعم الإقليم للتخلص من تداعيات هذه العقود وأثرها السلبية على حياة المواطنين ".

من جانبه ذكر النائب الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان أن " وفد إقليم كردستان كان يحمل بيانات كاملة وصلاحيات حقيقية وأعطى صورة متكاملة لعمليات تصدير النفط وخارطة لجميع الحقول والآبار النفطية ومستويات الإنتاج التي تتجاوز سقف 450الف برميل يوميا منها 250الف برميل يوميا سيتم تصديرها في الموازنة والباقي لأغراض الاستهلاك المحلي وسد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم".

وأضاف" هناك تفهم حكومي بضرورة معالجة مشاكل مستحقات موظفي الإقليم المتأخرة مع ضمان التزام حكومة الإقليم بالإيفاء بالالتزامات المتعلقة بالصادرات النفطية وأعتقد أن الأسبوع القادم سيتم التصويت داخل البرلمان العراقي على مشروع الموازنة الاتحادية ".