 رواد سوشيال ميديا لجمال عيد: افتضح أمرك وأصبحتم لا تسمعون الا أنفسكم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديد اللهجة الي العميل الاخواني المصري جمال عيد.



وقال النشطاء " ايها العميل الكاذب.. هل أموالك خلصت عشان تبتدي مره آخري تختلق اي موضوعات تسئ البلد"

وأضاف النشطاء "انت وأمثالك من الكذابين المتآمرين اللي همًا إيادي الاخوان الذين يحركونهم كقطع الشطرنج.. افتضح أمرك وأصبحتم لا تسمعون الا أنفسكم..ولا يلتفت إليكم اي مواطن بعد ان انكشفت مؤامرتكم الدنيئة ضد البلد".

وتابع النشطاء" أنتم عملاء الإخوان والأجهزة المتآمرة ضد البلد".