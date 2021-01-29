شكرا لقرائتكم انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي، اليوم الجمعة، ما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسب ما أعلنت الشرطة.

وفُرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان.

الأمن في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار

وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وأضاف البيان أن "الانطباعات الأولى تشير إلى محاولة خبيثة لخلق ضجة".

في فبراير 2012، أدى انفجار قنبلة استهدف سيارة دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي إلى جرح أربعة أشخاص.

ووقع الانفجار الأخير على مقربة من المكان الذي كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، يتابعون عرضاً عسكرياً.

وتشهد العاصمة الهندية إجراءات أمنية مشددة بسبب تظاهرات احتجاج للمزارعين رفضاً لإصلاحات حكومية تطال قطاعهم، تخللتها أعمال شغب هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء ناريندرا مودي يتابع عرضاً عسكرياً في نيودلهي

وقال وزير الخارجية الهندي جايشانكار اليوم الجمعة إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي حول الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي.

وكتب على تويتر: "نأخذ الأمر على محمل الجد"، مضيفا "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين. الموضوع قيد التحقيق ولن ندخر جهدا في القبض على الجناة".

من جهته قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" طالباً عدم نشر اسمه إن إسرائيل تتعامل مع الانفجار كحادث إرهابي.