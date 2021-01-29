شكرا لقرائتكم خبر عن كشف محتوى الظرف المشبوه المرسل إلى الرئيس التونسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - (رويترز) -

قال النائب العام التونسي، الجمعة، إن الظرف المشبوه الذي وصل الرئاسة التونسية هذا الأسبوع لا أثر فيه لمادة سامة أو مخدرة أو خطِرة أو متفجرة.

وقالت الرئاسة، أمس الخميس، إن مديرة مكتب الرئيس أصيبت بصداع وفقدان مؤقت للبصر بعد أن فتح المظروف الاثنين.

وأشارت تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، إلى أن الرئيس قيس سعيد، تلقى رسالة ربما تحتوي على سم. لكن النائب العام أكد في بيان، الجمعة، أن الفحوص التي أجراها فريق فني على الظرف المشبوه أثبتت خلوه من أي مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطِرة أو متفجرة.