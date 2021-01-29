شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تغلق حدودها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرنسا، الجمعة، منع دخول الأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي إلا لسبب قاهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. كذلك أغلقت المراكز التجارية باستثناء متاجر الأغذية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس: «الأيام المقبلة ستكون حاسمة ونبذل جهدنا لتجنب إغلاق جديد. الشرطة ستتعامل مع مخالفي حظر التجول».

وأضاف: «التحوران البريطاني والجنوب إفريقي قد يسرعان انتشار الجائحة».