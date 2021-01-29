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فرنسا تغلق حدودها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تغلق حدودها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي بسبب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرنسا، الجمعة، منع دخول الأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي إلا لسبب قاهر بسبب انتشار . كذلك أغلقت المراكز التجارية باستثناء متاجر الأغذية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس: «الأيام المقبلة ستكون حاسمة ونبذل جهدنا لتجنب إغلاق جديد. الشرطة ستتعامل مع مخالفي حظر التجول».
وأضاف: «التحوران البريطاني والجنوب إفريقي قد يسرعان انتشار الجائحة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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