إصابة 35 شخصًا بكورونا ووفاة حالتين في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رصد 35 حالة إصابة ايجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين 191 حالة إيجابية تعافى منهم 84 حالة، بينما توفيت حالتين، لتصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير 12 حالة وفاة

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، اليوم بدء تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة بلقاح فيروس كورونا، وفقًا لمنظومة التطعيم التي أقرتها وزارة الصحة.

وحذرت المحافظة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، وشددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة.