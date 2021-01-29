​أقل من 10 درجات في 3 محافظات.. الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، سيكون معتدل نهارًا على كافة الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهوربة، يصل إلى صقيع على المزروعات في وسط سيناء، بارد على جنوب سيناء.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح المعتدلة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوي على السواحل الشمالية على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة: العظمى 20 - الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 11

الإسماعيلية: العظمى 21 – الصغرى 10

أسيوط: العظمى 20 – الصغرى 6

الوادي الجديد: العظمى 20 – الصغرى 4

أسوان: العظمى 23 – الصغرى 8

حلايب: العظمى 21 – الصغرى 17

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