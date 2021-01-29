فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية لكبح تفشي كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت فرنسا، الجمعة، إغلاق حدودها أمام الدول غير الأوروبية في خطوة تهدف لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الوطني في قصر الإليزيه "سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا، وذلك اعتبارا من الساعة 00,00 الأحد".

وتطبق فرنسا، منذ نوفمبر الماضي، إغلاقا شاملا وحظر تجول ليليا في محاولة لوقف تفشي الفيروس. لكن استمرار تسجيل إصابات مرتفعة يهدد بالضغط على المنظومة الصحية.

كانت فرنسا أعلنت، قبل أيام، أن كل الخيارات مطروحة لمواجهة الفيروس بما فيها إعادة حجر منزلي شامل مثل ذلك الذي فرضته في الربيع الماضي.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا 3,17 مليون حالة صباح الجمعة. فيما وصل مجموع الوفيات إلى 74 ألفا و601 حالة.