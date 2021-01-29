لقاء بين ترامب وزعيم الجمهوريين بمجلس النواب

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

التقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بزعيم الجمهوريّين بمجلس النوّاب كيفين مكارثي، في مقرّ إقامته الفاخر بفلوريدا، في مؤشّر على استمرار تأثير ترامب على معسكره، رغم الانتقادات الشديدة لدوره في الهجوم الدموي على «الكابيتول».

وفي بيان، قالت «سايف أميركا» (أنقذوا أميركا)، وهي لجنة عمل سياسيّة مقربّة من ترامب: «إنّ الفوز على الديموقراطيّين في مجلس النوّاب عام 2022 كان الموضوع الرئيسي للاجتماع في نادي ترامب في مارالاغو في بالم بيتش».

واعتبرت أنّ «شعبيّة ترامب لم تكن يوماً أقوى ممّا هي عليه اليوم، ودعمه له أهمّية أكثر ربّما من أيّ وقت مضى».

ومكارثي، الحليف الذي دافع عن مزاعم ترامب بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة، كان نأى بنفسه في وقت لاحق عن الملياردير الجمهوري، بعدما اتُهم ترامب بأنه شجّع مؤيّدين له على اقتحام «الكابيتول».

وأعلن مكارثي أنّ جو بايدن هو الفائز في انتخابات نوفمبر، وأنّ ترامب «يتحمّل المسؤولية عن الهجوم في 6 يناير على الكونجرس».

لكن بدا كأنّ مكارثي تقرّب مجدّداً من ترامب، وقد ظهر الرجُلان يبتسمان من دون وضع كمامات.

وكتب مكارثي في بيان: «تعهّد الرئيس ترامب بمساعدة الجمهوريّين في مجلسَي النوّاب والشيوخ عام 2022» خلال الانتخابات المقبلة.

وأضاف: «ستُعزّز الحركة المحافظة الموحَّدة أواصر مواطنينا، وتدعم الحرّيات التي تأسّست عليها بلادنا».

ومن جهتها، أعربت النائبة الديموقراطية كاثرين كلارك عن صدمتها من أنّ مكارثي يُعيد التحالف مع ترامب بعد الهجوم «المثير للفتنة» الذي شهده الكابيتول.

وبدا يوم الأربعاء، أن إفلات ترامب من الإدانة بات أكثر ترجيحاً، بعد أن أشار جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريباً إلى أنهم يعارضون محاكمته، وتعززت الجهود الرامية إلى توجيه اللوم له بعد نهب مبنى «الكابيتول».