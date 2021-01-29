انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي ولا إصابات

ابوظبي - سيف اليزيد - نيودلهي (وكالات)

انفجرت قنبلة صغيرة أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي، أمس، وهو ما ألحق أضراراً بسيارات من دون أن يوقع إصابات، حسبما أعلنت الشرطة، في ذكرى تأسيس العلاقات بين البلدين.

وفُرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان. وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن «عبوة بدائية الصنع ضعيفة جداً» حطمت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وأضاف البيان: «إن الانطباعات الأولى تشير إلى محاولة خبيثة لخلق ضجة». لكنّ مسؤولاً إسرائيلياً، طلب عدم ذكر اسمه قال: «نعتبر ذلك هجوماً إرهابياً».

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدم وقوع إصابات، وعدم إلحاق أضرار بالسفارة.

وقالت الوزارة في بيان: «إنّ وزير الخارجية غابي اشكنازي طالب باتخاذ كل الاجراءات الأمنية الضرورية». وجاء الحادث في الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل.

ومذاك، توطدت العلاقات بين البلدين، وأصبحت الهند راهناً واحدة من أكبر المشترين لمعدات الدفاع الإسرائيلية.

وفي عام 2017، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إسرائيل، وقام نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة رفيعة المستوى للهند بعد ذلك بعام.

وفي فبراير 2012، أدى انفجار قنبلة استهدف سيارة دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي إلى جرح أربعة أشخاص.

ووقع الانفجار الأخير على مقربة من المكان الذي كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، يتابعون عرضاً عسكرياً.