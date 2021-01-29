تنسيق أميركي أردني لحل أزمات المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عمّان)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، أهمية تنسيق البلدين إزاء القضايا الإقليمية بهدف حل الأزمات في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والرخاء الاقتصادي.

جاء ذلك أمس، خلال محادثات هاتفية استعرضا خلالها التطورات المرتبطة بالعملية السلمية والأزمة السورية والأزمة اليمنية والأوضاع في العراق وملف اللاجئين بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وأكد الصفدي وبلينكن أهمية الشراكة الأردنية الأميركية في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام وتعزيز التنمية.

وأكد الصفدي التطلع للعمل معاً للبناء على الشراكة الراسخة إسهاماً في بناء شرق أوسط آمن ومستقر، ومن أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي في العملية السلمية لتحقيق التقدم المطلوب في هذا السياق وصولاً لتحقيق السلام العادل والشامل. وأكد الصفدي أهمية إعلان الولايات المتحدة عزمها استعادة برامج المساعدة الأميركية لمساعدة الفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقت في الفترة السابقة وأثر ذلك الإيجابي على جهود إعادة تفعيل الجهود السلمية.

وأكد بلينكن أن بلاده ترى المملكة شريكاً استراتيجياً، في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.

واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن لاستكمال الحوار حول آليات تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور حول التطورات الإقليمية.