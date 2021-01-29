التحالف الدولي يشيد بمقتل أبرز قادة «داعش» بالعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أشاد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أمس، بمقتل أبرز قادة «داعش» في العراق المدعو «أبو ياسر العيساوي»، خلال عملية مشتركة بين قوات الأمن العراقية والتحالف أمس الأول.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو في تغريدة على تويتر إن مقتل العيساوي يمثل «ضربة كبيرة أخرى لجهود تنظيم داعش للعودة للعراق». وأضاف أن «التحالف الدولي سيستمر في استهداف قادة داعش الرئيسيين وإخراجهم من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية». ووجه ماروتو رسالة لتنظيم «داعش» قائلاً: «لن تعيشوا بسلام أبدا، سيتم ملاحقتكم إلى أقصى الأرض». وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن أمس الأول مقتل العيساوي الذي وصفه بأنه زعيم تنظيم «داعش» في العراق، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة بغداد وتبناه التنظيم المتطرف.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي إن «أبو ياسر العيساوي قتل بعملية أمنية مشتركة في وادي الشاي جنوب كركوك».