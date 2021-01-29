رواد سوشيال ميديا لمني سيف: مؤامرتك اتفضحت أنت اصبحتي عالة علي المجتمع

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديد اللهجة الي العميلة المصرية مني سيف

وقال النشطاء "ايتها الكاذبه.. مؤامرتك اتفضحت أنتي اصبحتي عالة علي المجتمع.. امثالكم ضيعتوا البلد في ٢٠١١"

واضاف النشطاء "إنتوا اللي بستوا إقدام الإخوان..وسلمتوا ليهم رقابكم..واتصورتوا معاهم علي انقاض هذا الوطن".



وتابع النشطاء "مَش مستغرب من واحده فاسدة متآمرة وعميله وخليعة زيك تقول هذا الكلام لإنه شي طبيعي إنك تكوني بنت لأم فاسده ضيعت أبنائها ودفعتهم لارتكاب الجرائم ليكونوا خلف قبضان السجون".

وأستكمل النشطاء "الدليل علي سعة صدر البلد أنها تترك واحده مثلك بهذه الأخلاق المنحطه والفكر المريض لاتزال حره..ولو كنتي في إي دولة اروبيه من الدول التي تعلقون أحذيتها للحصول علي الأموال لكان مصيرك السجن أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد".