انطلاق حملة التلقيح في صفوف الأطر الصحية في الدارالبيضاء.. ومستفيد: فخور وأشجع زملائي عليه – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: يونس مردوخ

انطلقت حملة التلقيح في صفوف الأطر الصحية في الدارالبيضاء ضد فيروس كورونا، اليوم الجمعة، في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد بنغانم الغربي، مدير مستشفى ابن رشد، في تصريح لـ”اليوم24″، إن “الاستعدادات بدأت حوالي شهر ونصف، من أجل التلقيح”، مبرزا، أن “عدد الأطر الصحية، التي تفوق 40 سنة من عمرها، تقدر بـ1500 إطار صحي داخل المركز الاستشفائي الجامعي، ابن رشد”.

وأضاف المتحدث نفسه “أن التحدي، الذي يواجهه المركز المذكور هو تلقيح العدد المذكور في وقت وجيز، بهدف انطلاق حملة تلقيح باقي المواطنين”، مشيرا إلى أن “هذا يتطلب مجهودا، واستعدادات خاصة”.

ومن جانبه، قال مستفيد من التلقيح، إنه فخور، وسعيد بهذه اللحظة، كما أنه يشجع زملاءه على التلقيح.