اختطاف واحتجاز وطلب فدية.. حسابات بين تجار المخدرات وراء اعتقال 7 أشخاص في تطوان

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة تطوان بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأربعاء، والخميس، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم، ما بين 27 و40 سنة، أحدهم مبحوث عنه وطنيا من أجل الاختطاف، والاحتجاز، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف، والاحتجاز وطلب الفدية، وترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة القضائية في مدينة تطوان كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها شخص، يتهم فيها المشتبه فيهم باختطاف ابنه، والمطالبة بفدية مالية، حيث مكنت الأبحاث التقنية، والتحريات الميدانية من تحديد هويات ستة من بين المعنيين بالأمر، وتوقيفهم بكل من تطوان، ومارتيل.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أظهرت أن سبب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية هو تصفية للحسابات بين شبكات الاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، وذلك قبل أن يتم تحديد مكان احتجاز الضحية بداخل أحد المركبات السياحية المحلية، ويتم توقيفه بدوره، للاشتباه في تورطه في قضايا المخدرات.

وتم، حسب البلاغ نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة، بمن فيهم الضحية المفترض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية، المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.