البطولة الوطنية2.. سطاد المغربي “يقهر” رجاء بني ملال برباعية وخريبكة يعود بفوز أمام التواركة

جدة - عبدالحي حسين - حقق فريق سطاد المغربي فوزًا ثمينًا على مضيفه رجاء بني ملال بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة برسم الجولة 7 من البطولة الوطنية القسم الثاني.

وتقدم سطاد المغربي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني لتنهي المقابة ب 2-4.

وبهذا الانتصار، التحق سطاد المغربي بصدارة البطولة مناصفة مع النادي الرياضي السالمي برصيد 13، فيما تجمد رصيد فريق رجاء بني ملال في عشر نقاط بالمركز التاسع.

وتمكن أولمبيك خريبكة من العودة بفوز ثمين على مضيفه الاتحاد الرياضي التوركي بثلاثة أهداف لهدفين ليرتقي أولمبيك خريبكة بعد هذا الانتصار إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد التواركة في 10 نقاط بالمركز الثامن.