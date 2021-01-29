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التوزيع الجغرافي للإصابات الـ851 بكورونا.. 59% في جهتي البيضاء والشمال

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 851 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 297 حالة جديدة، منها 236 حالة  بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 206 حالة، منها 67 حالة بطنجة.

 وبجهة سجلت الشرق 96 حالة، وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 81، وبجهة سوس ماسة سجلت 66 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 49 حالة، ثم 18 حالة بدرعة تافلالت، و10 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 8 حالات ببني ملال خنيفرة، وبجهة فاس مكناس سجلت 17 حالة، و12 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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